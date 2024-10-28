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Школьница из Петербурга сбежала от родителей в Миасс ради нового возлюбленного

Школьница из Петербурга втайне от родителей уехала к возлюбленному в Миасс

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Depositphotos

15-летняя школьница из Петербурга сбежала из дома, чтобы жить с новым возлюбленным из Челябинской области, девочку вернули родителям. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

С заявлением о пропаже в полицию Петербурга обратились родители 15-летней школьницы. Выяснилось, что девочка решила сбежать из дома, чтобы вместе жить с новым возлюбленным из Миасса, с которым она познакомилась в сети. Несовершеннолетняя купила билет на поезд Санкт-ПетербургМосква, а затем пересела на самолет Москва — Челябинск.

«По прилету воздушного судна в Челябинск транспортные полицейские встречали юную путешественницу в аэропорту. Петербурженку сопроводили в дежурную часть линейного отдела для выяснения обстоятельств», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

26 октября утром отец девочки прилетел в Челябинск и забрал дочь. Спустя несколько часов он снова обратился в полицию и сообщил, что в ожидании рейса его дочь отпросилась в уборную и снова сбежала. Транспортные полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что несовершеннолетняя покинула аэропорт в компании со своим другом из Миасса. На следующий день девушку снова передали отцу.

Ранее подросток из Курганской области сбежала от матери в Тюмень, чтобы жить с цыганами.

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