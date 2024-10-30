В Петербурге двух полицейских поймали на крупной взятке

В Санкт-Петербурге двух сотрудников полиции задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) УМВД России по Красносельскому району вместе с участковым из Кировского района потребовали от мужчины взятку в размере 1,8 млн рублей, чтобы не проводить проверку из-за выявленных у него, по предварительной информации, наркотиков.

29 октября оперуполномоченный ОКОН в салоне транспортного средства в ходе оперативно-розыскного мероприятия получил от мужчины часть взятки в размере полумиллиона рублей, после чего его задержали.

По информации канала «78», сотрудники полиции получили деньги от 38-летнего судимого мужчины, который торговал запрещенными веществами.

Следователи возбудили дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Двум полицейским предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, отметили в ведомстве.

Кроме того, правоохранительные органы устанавливают соучастников. Действиям взяткодателя также дадут правовую оценку, добавили в СК.

25 октября сообщалось, что в Петербурге одного из районных начальников ГАИ задержали за взятку сотруднику ФСБ. Предварительно, правоохранитель передал знакомому сотруднику службы «М» УФСБ по Петербургу и Ленобласти 500 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге подполковника полиции осудили на 8,5 лет за взятку 20 млн рублей.