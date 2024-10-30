Россиянка через окно первого этажа сбежала от избившего ее плетью пьяного ревнивца

Жительница Петропавловска-Камчатского обвинила бывшего возлюбленного в избиениях и проблемах с психикой. Об этом сообщает kp.ru.

По словам россиянки, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он набросился на женщину с плеткой и закрыл рот скотчем. В какой-то момент 32-летней пострадавшей удалось отправить родственникам сообщение, чтобы они пришли к дому и помогли ей сбежать через окно первого этажа.

Женщина добавила, что в рамках судмедэкспертизы специалисты обнаружили на ее коже более 100 гематом и кровоподтеков.

«Она подозревает, что у экс-возлюбленного психические нарушения, которые раньше она просто принимала за ревность и вспыльчивость», – сообщается в публикации.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель. На данный момент сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По версии прокуратуры, причиной поступка стала ревность.

Ранее в Нижегородской области многодетного отца задержали за избиение младших членов семьи и жены цепью.