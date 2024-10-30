Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка через окно первого этажа сбежала от избившего ее плетью пьяного ревнивца

На Камчатке мужчину задержали за избиение и лишение свободы возлюбленной

close
Shutterstock

Жительница Петропавловска-Камчатского обвинила бывшего возлюбленного в избиениях и проблемах с психикой. Об этом сообщает kp.ru.

По словам россиянки, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он набросился на женщину с плеткой и закрыл рот скотчем. В какой-то момент 32-летней пострадавшей удалось отправить родственникам сообщение, чтобы они пришли к дому и помогли ей сбежать через окно первого этажа.

Женщина добавила, что в рамках судмедэкспертизы специалисты обнаружили на ее коже более 100 гематом и кровоподтеков.

«Она подозревает, что у экс-возлюбленного психические нарушения, которые раньше она просто принимала за ревность и вспыльчивость», – сообщается в публикации.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель. На данный момент сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По версии прокуратуры, причиной поступка стала ревность.

Ранее в Нижегородской области многодетного отца задержали за избиение младших членов семьи и жены цепью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами