Многодетный отец избивал троих детей и жену цепью

В Кстовском районе Нижегородской области мужчина подозревается в истязании своих несовершеннолетних детей и супруги. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких лет истязал свою семью. Мужчина регулярно избивал троих детей и жену, побои домашний тиран наносил домочадцам кулаками и цепью.

О произошедшем дети рассказали родственнице, которая обратилась в правоохранительные органы. Одну из пострадавших от побоев отца дочерей госпитализировали, медики оказывают ребенку помощь. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают детали произошедшего.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Самарской области бабушка спасла внучку от истязаний матери.