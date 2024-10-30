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В Калининграде отец троих детей изнасиловал девушку в сквере

В Калининграде мужчину задержали за изнасилование девушки в сквере

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Shutterstock

Жителя Калининграда обвиняют в изнасиловании 19-летней девушки. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в СК РФ.

По словам собеседника, в день инцидента россиянка возвращалась домой из кафе, где подрабатывала. Она заказала такси и вышла на улицу, где ее заметил пьяный незнакомец.

Сначала мужчина звал девушку выпить кофе и пообщаться, но позже затащил ее в сквер, где изнасиловал.

«Из-за миниатюрной комплекции пострадавшая не могла вырваться и оказать сопротивление», – сообщается в публикации.

Дома пострадавшая рассказала обо всем матери и вместе они обратились в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который перед нападением выпивал дома и поссорился с женой. У пары трое детей.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, ему уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее дагестанец решил вернуть бывшую жену и изнасиловал ее.

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