Запись момента аварии с автобусом в Петербурге опубликовали в интернете

Видеокамера зафиксировала момент аварии с автобусом на Малой Морской в Санкт-Петербурге. Ролик опубликован в Telegram-канале издания «Фонтанка».

На записи видно, как машина начинает двигаться от остановки влево и постепенно выезжает на встречную полосу, а после врезается в дом.

ДТП с участием автобуса произошло 30 октября на Малой Морской улице. По данным источника, габаритное средство передвижения протаранило легковые машины, после чего выехало на тротуар. На кадрах с места инцидента видно, что автобус перегородил большую часть прохода для пешеходов. Помимо этого, он повернулся так, что другой транспорт не мог проехать.

По предварительной информации, причиной аварии стало ухудшение самочувствия водителя. Приехавшие на место медики госпитализировали мужчину. В ДТП никто не пострадал.

Авария стала причиной крупных пробок. Исходя из данных «Фонтанки», на улице, где произошло ДТП, приостановили движение. Проблемы с проездом наблюдаются на Невском проспекте и Садовой улице.

Ранее массовая авария с участием бетономешалки затруднила движение на западе Москвы.