Военнослужащий из Ингушетии посмертно стал Героем России

Участвовавшему в спецоперации капитану Султану Хашагульгову из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя РФ. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

«Есть события, которые одновременно вызывают и горечь, и гордость. <…> Такими бывают настоящие командиры.», — отметил он.

Калиматов рассказал, что 28-летний командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа погиб, выполняя боевую задачу в районе населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Он спас от смерти младшего по званию сослуживца.

По словам главы региона, такие люди являются достоянием нации, на их подвигах надо воспитывать молодежь.

В середине октября стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно жителю Уфы Ильдару Суфиярову. Старший лейтенант командовал вторым мотострелковым взводом второй мотострелковой роты полка «Башкортостан».

Ранее пилота, врача и фельдшеров упавшего под Кировом вертолета решили посмертно представить к госнаградам.