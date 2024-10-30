В Москве пройдет церемония вручения премии «МедиаБренд»

Торжественная церемония вручения ежегодной индустриальной премии «МедиаБренд» пройдет 20 ноября на сцене Дворца на Яузе. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Отмечается, что в этом году награждение победителей в 48 номинациях пройдет в обновленном формате. Они получат статуэтки в новом дизайне.

В премии примут участие федеральные и региональные телеканалы, кабельные, тематические и спутниковые вещатели, СМИ и интернет-проекты, онлайн-кинотеатры, кинокомпании, дистрибуционные компании и другие производители контента, а также рекламные, креативные и дизайн-агентства.

Как уточнили в пресс-службе премии, конкурсные работы оцениваются в два этапа – экспертным советом и членами жюри. Шорт-лист будет объявлен в начале ноября 2024 года, после чего к голосованию приступят члены жюри.

«Мы все видим, как бурно развивается креативная индустрия, медиабизнес становится больше, контент лучше. Но тем тяжелее в этом море проектов, постеров, трейлеров, креативных концепций увидеть то, что действительно выделяется – тут значение маркетинга возрастает с каждым днем», — отметил генеральный продюсер телеканала «Солнце», заместитель генерального продюсера по маркетингу и программингу START Рубен Оганесян.

По его мнению, премия «МедиаБренд» уже много лет является тем местом, где талантливые люди из медиа и маркетинга, креатива могут получить свое заслуженное признание.

Как рассказал маркетинг-директор телеканала «Пятница!» Артемий Гладченко, сейчас в маркетинге медиа происходит всплеск креатива. По его словам, конкуренция настолько высока, что бренды ищут новые, изысканные и неочевидные пути продвижения.

Директор по контентному маркетингу и PR Wink Евгения Мельникова назвала «МедиаБренд» одной из главных премий индустрии.

«Особенно любим ее за непредсказуемость, постоянное движение вперед и возможность с познакомиться с новыми талантами. В прошлом году «МедиаБренд» стал по-настоящему масштабным, что, как мне кажется, ему очень идет», — отметила она.

Напомним, премия «МедиаБренд» создана в 2011 году и призвана развивать отрасль и формировать в ней профессиональные стандарты.