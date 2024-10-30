В Петербурге прошел обыск у экс-главы городского Центра благоустройства

В Санкт-Петербурге у бывшего главы Центра комплексного благоустройства Андрея Белоуса проходят обыски. На днях он внезапно подал в отставку, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, свое заявление об увольнении чиновник написал в понедельник, 22 октября. На сайте Центра комплексного благоустройства (ЦКБ) Петербурга его фамилия по-прежнему значится на посту руководителя.

Отмечается, что обыски у Белоуса прошли сегодня утром, после чего его отправили в Следственный комитет Санкт-Петербурга. О подробностях событий и причинах обыска пока нет информации.

На прошлой неделе Басманный суд столицы России наложил арест на имущество Керима Акуева, который ранее возглавлял управление судебного департамента при Верховном суде РФ в Республике Крым. Это связано с расследованием уголовного дела по обвинению во взяточничестве. Согласно представленным документам, под арест попали три жилых дома, три квартиры, несколько коммерческих помещений, а также три земельных участка площадью от 700 до 1,1 тысячи квадратных метров.

Ранее брату главы Ингушетии предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества.