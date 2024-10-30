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В Омске жених избил пьяного гостя на свадьбе за мат и отправился в колонию

В Омске осудили жениха, жестоко избившего гостя на своей свадьбе

В Омске суд вынес приговор мужчине, который напал на гостя на свадьбе. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в мае текущего года, но осудили россиянина только сейчас. По версии следствия, на мероприятии жених нанес одному из гостей удары в живот и спину.

После произошедшего мужчине понадобилась медицинская помощь, но врачи спасти пациента не смогли.

Одного из молодоженов задержали. По словам россиянина, пострадавшего он ударил из-за неподобающего поведения. Пьяный гость якобы стал нецензурно выражаться, бросаться закусками в присутствующих и пытаться повредить интерьер ресторана.

«Молодожен стал выводить нетрезвого гостя из помещения, чтобы отправить домой, и во время сопровождения нанес телесные повреждения», – поделились в ведомстве.

В беседе с правоохранителями он добавил, что выплатил сыну пострадавшего 1,5 млн рублей.

Суд признал фигуранта разбирательств виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Ранее в Малайзии муж избил жену за просьбу купить еду.

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