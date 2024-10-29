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Муж избил жену за просьбу купить еду

WOB: суд приговорил к 1 месяцу тюрьмы малайзийца, избившего жену за просьбу купить еды

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Berita Harian Online/YouTube

В Малайзии муж избил жену за то, что она попросила его купить еды, пишет World of Buzz. Теперь мужчина отправится в тюрьму.

Как пишут СМИ, услышав от жены просьбу сходить в магазин и купить еды, супруг нанес ей шесть ударов по руке. После этого пострадавшая пошла в больницу, сняла побои и подала заявление об избиении в местный полицейский участок.

Там она рассказала полицейским, что живет в постоянном страхе перед мужем и хочет разорвать с ним отношения из-за непрекращающегося насилия. В тот же день мужчина был арестован и помещен под стражу, а его дело передано в суд.

В процессе судебного разбирательства обвиняемый, не имея адвоката, попросил о смягчении приговора и сказал, что любит свою жену и ребенка. Суд учел его просьбу, назначив ему наказание в виде месяца лишения свободы.

Ранее мужчина подал в суд на подруг жены, которые помогли ей сделать аборт.

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