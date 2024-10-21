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Женщина показала в аэропорту фотографии с отпуска и была арестована

Daily Star: в Англии женщину арестовали, увидев ее фотографии с отпуска

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Police Department

В Англии женщина показала службе безопасности аэропорта свои отпускные фотографии и была арестована, пишет Daily Star.

27-летняя Ларисса Линс прилетела из Бразилии в Манчестер. На пограничном контроле офицер попросил ее показать фотографии на своем телефоне. Женщина выполнила эту просьбу и начала листать снимки, рассказывая о своем путешествии.

В этот момент она случайно показала кадр, на котором были изображены несколько белых гранул. Это насторожило полицейских — Лариссу обыскали. В итоге при себе у нее нашли около 100 пакетиков с кокаином, которые она спрятала как внутри, так и снаружи своего тела.

Линс была арестована. Общий вес перевозимых ею наркотиков составил два килограмма, а их стоимость оценивается примерно в $93 тысячи. Женщина, не имевшая ранее судимостей, признала свою вину и была приговорена к трем годам лишения свободы.

Ранее в аэропорту арестовали женщину после того, как проверили ее на рентгене.

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