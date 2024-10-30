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Еврокомиссия назвала условие для начала переговоров о приеме Грузии в ЕС

ЕК: переговоры с Грузией о вступлении в ЕС начнутся после смены курса страны

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Sputnik/РИА Новости

Грузия должна сменить политический курс, чтобы Евросоюз начал переговоры со страной о вступлении в объединение. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о расширении и прогрессе стран-кандидатов на пути к ЕС, сообщает ТАСС.

«Если Грузия не сменит свой курс, который подрывает ее путь в ЕС, и не продемонстрирует зримых усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров с Грузией», — сказано в документе.

В отчете также отмечается, что 26 октября граждане Грузии приняли участие в парламентских выборах, и предварительные результаты международной наблюдательной миссии, возглавляемой ОБСЕ, показали наличие ряда недостатков. Кроме того, в документе указано, что выборы прошли в условиях напряженности и высокой поляризации общества.

Рекомендация Еврокомиссии является ключевым этапом для начала переговорного процесса по вступлению страны-кандидата в ЕС.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее оппозиция призвала к международному расследованию итогов выборов в Грузии.

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