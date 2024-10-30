Президент Хорватии поразился стоимости немецких танков Leopard

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал планы Хорватии и Германии передать технику югославского производства украинским военным в обмен на скидку при приобретении немецких танков Leopard. По его словам, такая машина должна иметь уникальные характеристики, чтобы оправдать запрашиваемую цену, сообщает РИА Новости.

«Чтобы танк стоил €25 млн (около $27 млн), этот танк должен бы был летать, тогда бы это была реальная цена. Но она — нереальная, и деньги нереальные. Вопрос в том, у кого они есть и в каком количестве», — сказал Миланович, не уточнив, откуда у него такая цифра.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Миланович также отметил, что Хорватия не сможет получить всего, что задумала, при текущих условиях, и призвал к осторожности при принятии таких решений, поскольку они имеют долгосрочные последствия.

Накануне министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали меморандум о намерениях, согласно которому Загреб передаст 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производившаяся с 1983 по 1991 год) и 30 БМП М-80 (выпускавшиеся с 1979 по 1983 год), а также запчасти и боеприпасы украинской армии. Финансовые средства, полученные от Германии, планируется направить на покупку 50 новых танков Leopard 2A8.

Ранее Хорватия решила ввести срочную службу по примеру Украины.