Хорватия вводит срочную службу по примеру Украины

Хорватия возобновляет практику обязательной военной службы для формирования необходимого кадрового резерва на случай возможного конфликта, основываясь на опыте нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил президент страны Зоран Миланович, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию хорватского лидера.

Как отметил Миланович, резервы хорватской армии представляют собой стареющие граждане в возрасте около 50 лет.

«Без людей, без солдат, нет армии. Лучше всего это видно сегодня на Украине. Это то, что армия должна иметь, без этого армия не существует. И именно поэтому нам нужно говорить о восстановлении обязательной военной службы», — сказал Миланович, добавив, что без резерва новые танки и истребители не имеют смысла.

В августе министр обороны Хорватии Иван Анушич сообщил о возвращении обязательного призыва на военную службу, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Глава оборонного ведомства объяснил это решение ростом напряженности в Европе и ускорением гонки вооружений среди государств. Анушич также подчеркнул, что возобновление призыва связано с наращиванием военной мощи на Балканах.

Ранее сообщалось о планах Хорватии передать Украине югославские танки и боевые машины пехоты.