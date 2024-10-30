107-летняя китаянка считает, что 10-сантиметровый «рог» на лбу подарил ей долгую жизнь

107-летняя женщина из Китая считает, что 10-сантиметровый «рог», растущий у нее на лбу, подарил ей долгую жизнь, пишет Mirror.

Женщина по имени Чэнь из провинции Гуандун привлекла внимание пользователей китайских социальных сетей благодаря необычному 10-сантиметровому наросту на лбу, который местные жители окрестили «рогом долголетия». Они уверены, что именно эта странная особенность стала залогом ее долголетия и хорошего здоровья. Сама женщина придерживается такого же мнения.

Медики считают, что нарост возник из-за длительного пребывания китаянки на солнце. Чэнь добавила, что ее особенность не мешает ей вести активный образ жизни — у нее хороший аппетит и позитивный настрой. Врачи, впрочем, рекомендуют следить за «рогом», поскольку существует небольшой риск, что он перерастет в злокачественную опухоль.

Ранее 105-летняя британка рассказала, что секрет ее долголетия в пиве Guinness и отсутствии мужа.