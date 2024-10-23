105-летняя британка рассказала, что секрет ее долголетия в пиве Guinness и отсутствии мужа

105-летняя женщина из Англии рассказала, в чем кроется секрет ее долголетия, пишет Daily Mail.

Кэтлин Хеннингс отпраздновала свой 105-й день рождения в окружении друзей и сотрудников дома престарелых, выпивая бокал любимого пива Guinness. Британка, родившаяся в Лондоне в 1919 году, раскрыла секрет своего долголетия.

«Пейте Guinness и не выходите замуж», — посоветовала она.

Любовь к этому напитку она унаследовала от родителей, которые познакомили ее с пивом в 18 лет. В честь 105-летия компания Guinness подарила Кэтлин персонализированную корзину с сувенирами и, конечно же, ящик стаута.

«Создание незабываемых моментов — наша цель, и мы рады видеть всех, кто разделяет радость с Кэтлин», — прокомментировали организаторы праздника.

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