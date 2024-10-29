Мальчик нашел пистолет в машине матери и случайно ранил себя

Американку арестовали после того, как ее четырехлетний ребенок нашел в машине пистолет. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в штате Калифорния, в городе Сакраменто. Машина семьи находилась на парковке, когда мать отошла в здание рядом. Мальчик тем временем нашел пистолет и случайно выстрелил.

Как рассказала 19-летняя девушка-очевидец, она не слышала выстрел, но обратила внимание на крики. Заметив пострадавшего ребенка в машине, американка оказала ему помощь и стала беседовать с ним, чтобы успокоить до приезда экстренных служб.

«Он разговаривал со мной, и я разговаривала с ним, он был очень напуган», – поделилась девушка.

Приехавшие на место медики оперативно прибыли, врачи госпитализировали мальчика. О характере его травм не сообщается.

Мать пострадавшего тем временем задержали. Ей предъявили обвинения в хранении огнестрельного оружия и создании угрозы жизни ребенка. Перед судом женщина предстанет 31 октября.

Ранее в Краснодаре водитель мопеда залил соседа перцовкой и выстрелил в него из пистолета.