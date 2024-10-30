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В Братске вернут кинотеатру Hollywood советское название

Мэр Братска: кинотеатру Hollywood вернут историческое название «Эра»

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Кинотеатр «Hollywood»/VK

В городе Братске Иркутской области власти решили вернуть кинотеатру Hollywood его «историческое» название — «Эра». Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин в интервью РБК.

Он отметил, что ему всегда казалось неуместным проводить торжества 9 Мая у памятника Герою Советского Союза Степану Погодаеву с вывеской Hollywood на фоне. После разговора с владельцем здания, который проявил патриотизм и поддержку инициативы, было решено восстановить старое название.

«Сейчас это вывеска для изготовления в рекламном агентстве. Новая вывеска. Название будет «Эра». Сейчас ее изготовят, да, месяц-два, и мы ее установим», – сказал градоначальник.

Отмечается, что кинотеатр был открыт в 1989 году, то есть в конце существования СССР, под названием «Эра», позже в 90-х он назывался «Эра-синема», а после капитального ремонта в 2008 году был переименован в Hollywood. Журналисты отметили, что в 2022 году кинотеатр временно закрывался, когда с российского рынка ушли западные фильмы.

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