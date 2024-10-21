Общественники попросили Госдуму запретить слоган «Я русский» на товарах

Общественное движение «Зов народа» попросило депутатов Государственной думы подготовить и рассмотреть законопроект о запрете регистрации и использования названий наций на товарах в дискредитирующем контексте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.

В качестве примера общественники привели две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», которые певец Ярослав Дронов (Shaman) ранее подал в Роспатент.

«Мы просим депутатов Государственной Думы подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте», — сказано в сообщении «Зова народа».

17 октября стало известно, что общественное движение «Ветераны России» направило обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с призывом отказать в регистрации товарного знака «Я русский». Как отметил адвокат Дмитрий Аграновский, регистрация Дроновым такого бренда является не только его правом, но и накладывает ответственность перед обществом.

Ранее Shaman резко ответил Собчак и Милонову из-за водки «Я русский».