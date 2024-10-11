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В Москве арестовали иностранца за перевод денег террористам

Иностранный гражданин Турапов объяснил перевод денег террористам возвратом долга

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Тверской суд Москвы заключил под стражу иностранного гражданина Мирзохида Турапова по уголовному делу о финансировании террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По версии следствия, Турапов перевел деньги для финансирования деятельности террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

Сторона защиты утверждает, что в данной ситуации перевод денег со стороны иностранца являлся «возвратом долга», а не финансированием террористов.

По обвинению в финансировании терроризма Турапову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления.

В публикации отмечается, что Тверской суд Москвы заключил обвиняемого в СИЗО еще летом, позднее Мосгорсуд признал это постановление законным.

Накануне гендиректор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров заявил, что россиянам следует опасаться мошенников, которые могут с помощью социальной инженерии заполучить данные от «Госуслуг», затем открыть счет в банке и совершать от их имени преступные действия, такие как перевод в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее петербуржца, отправлявшего деньги в Сирию, посадили на девять лет.

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