В Москве арестовали иностранца за перевод денег террористам

Тверской суд Москвы заключил под стражу иностранного гражданина Мирзохида Турапова по уголовному делу о финансировании террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По версии следствия, Турапов перевел деньги для финансирования деятельности террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

Сторона защиты утверждает, что в данной ситуации перевод денег со стороны иностранца являлся «возвратом долга», а не финансированием террористов.

По обвинению в финансировании терроризма Турапову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления.

В публикации отмечается, что Тверской суд Москвы заключил обвиняемого в СИЗО еще летом, позднее Мосгорсуд признал это постановление законным.

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