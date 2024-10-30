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Популярный у российских зумеров болотинг назвали опасным и призвали запретить

Психолог Миллер: болотинг – это слишком опасное увлечение молодежи

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Unsplash

Среди российских зумеров активно набирает популярность новое увлечение – болотинг. Оно заключается в том, что молодежь уходит на болота, чтобы подумать о жизни, приравнивая это к медитативной активности. Однако это очень опасное направление экотуризма, от которого нужно защитить молодых людей, отметила психолог Александра Миллер в беседе с «Пятым каналом».

«Все мы с вами знаем, что болото — не самое безопасное место для прогулки», — подчеркнула специалист.

Новые тренды молодежь вместе с маркетологами придумывают практически каждый год, из этого делают выгодные с точки зрения заработка течения. К примеру, на болотинге предприниматели хорошо зарабатывают, считает специалист. Она напомнила о других популярных в последнее время трендах – избинге, монастыринге, каждый из которых создан для того, чтобы его последователи могли отвлечься от мегаполисов и побыть наедине с природой. По словам эксперта, популярность такого отдыха связана с тем, что люди получают возможность синхронизироваться со спокойным местом и зарядиться энергией.

«Это может такой очень хороший терапевтический эффект иметь», — считает Миллер.

Она добавила, что сегодня многие стремятся пожить в монастыре или в деревне, без гаджетов и в тишине, однако если эти оба варианта достаточно безобидны, то на болоте зумер может так «заземлиться», что его никто не найдет. В случае с уходом на болота речь идет о крайне опасных увлечениях, особенно для неподготовленных людей, заключила специалист.

Ранее эксперт оценил увлечение российской молодежи монастырингом.

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