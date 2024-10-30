В России создадут методичку по профилактике конфликтов человека с белым медведем

В России появится база методических материалов по профилактике конфликтов между человеком и белым медведем. Материалы будут находиться в открытом доступе в сети. Об этом говорится в сообщении экологического проекта «Чистая Арктика».

Об издании базы материалов рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин в ходе круглого стола, который прошел в Общественной палате Российской Федерации в рамках проекта «Медвежий патруль». Его темой стали «Единые механизмы сохранения численности белого медведя».

Эксперты проекта выделили несколько основных групп, на которые будет в первую очередь направлена кампания по экологическому просвещению: КМНС, туристы, вахтовики и школьники.

На сайте проекта «Медвежий патруль» будут размещены все необходимые материалы для проведения уроков в школе, лекций – для приехавших на Крайний Север вахтовиков, разъяснительные материалы для руководителей туристических групп.

«Медведи часто подходят к поселениям местных жителей уже прикормленные. Очень часто вахтовики попросту не понимают, что приехали работать в Арктику, а не в зоопарк, поэтому, конечно, они должны проходить серьезный инструктаж перед работой в Арктике. Мы запросим все материалы, с которыми уже сегодня работают регионы, и создадим информационную базу успешных практик. Их в своей работе смогут использовать все заинтересованные ведомства», — рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Также на портале будут фиксироваться конфликтные ситуации и регионы, где они произошли. Это необходимо для получения объективной статистики по данному вопросу.

Проект «Медвежий патруль» реализуется в пяти арктических регионах: Архангельской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах.