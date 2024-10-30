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Москвичам рассказали, когда ждать самого холодного дня осени

Синоптик Цыганков: с 1 ноября температура воздуха в Москве начнет понижаться

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Сергей Пятаков/РИА Новости

С 20 октября температура воздуха в Москве и Московской области стоит выше нормы и продержится до 1 и 2 ноября. Затем начнет постепенно холодать. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Самый теплый день — сегодня, 30 октября. В ночь и завтра в день пойдет холод, и плавно произойдет понижение температуры. 5 ноября будет самый холодный день, а 7 ноября мы опять будем в положительных температурах», — рассказал Цыганков.

31 октября, по его словам, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер до 20 м/с. Температура воздуха — +1...+3°C.

Член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко до этого предупреждал, что предстоящая зима в России будет нестабильной и отличится как положительными аномалиями, так и экстремальными морозами и осадками. В ряд регионов, по его словам, придет арктический холод. При этом в декабре ожидается аномально теплая погода.

Ранее автоэксперт рассказал, что важно проверить в автомобиле перед наступлением зимы.

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