Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятилетняя девочка выпала из окна на девятом этаже в Челябинске и выжила

Ura.ru: в Челябинске десятилетняя девочка выжила после падения с девятого этажа

close
FotograFFF/Shutterstock

В Челябинске ребенок выжил, выпав с девятого этажа многоэтажки. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел 29 октября на улице Доватора. Десятилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома, в котором проживает, — обстоятельства случившегося не уточняются.

Ребенок выжил. В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение и госпитализировали.

«Девочка в рубашке родилась. У нее вывих бедра и перелом таза, закрытый. И ссадины», — сообщил источник Ura.ru.

В СУ СК России по региону сообщили, что следователи занимаются выяснением деталей и обстоятельств произошедшего. Инцидентом занимаются сотрудники отдела по Советскому району.

До этого в Калининграде женщина в состоянии опьянения выпала из окна на пятом этаже и получила травмы. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшую с козырька, на который она упала, и передали в руки медикам.

Ранее в российском регионе спасли женщину, вылезшую на карниз высотного дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами