Десятилетняя девочка выпала из окна на девятом этаже в Челябинске и выжила

В Челябинске ребенок выжил, выпав с девятого этажа многоэтажки. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел 29 октября на улице Доватора. Десятилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома, в котором проживает, — обстоятельства случившегося не уточняются.

Ребенок выжил. В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение и госпитализировали.

«Девочка в рубашке родилась. У нее вывих бедра и перелом таза, закрытый. И ссадины», — сообщил источник Ura.ru.

В СУ СК России по региону сообщили, что следователи занимаются выяснением деталей и обстоятельств произошедшего. Инцидентом занимаются сотрудники отдела по Советскому району.

До этого в Калининграде женщина в состоянии опьянения выпала из окна на пятом этаже и получила травмы. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшую с козырька, на который она упала, и передали в руки медикам.

Ранее в российском регионе спасли женщину, вылезшую на карниз высотного дома.