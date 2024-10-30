Пьяная калининградка выпала из окна на пятом этаже и получила травму спины

В Калининграде женщина в состоянии опьянения выпала из окна на пятом этаже и получила травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По информации Telegram-канала, женщина сорвалась с высоты пятого этажа и упала на козырек подъезда. Предварительно, в этот момент она была пьяна — прочие обстоятельства случившегося не уточняются.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшую с козырька и передали в руки медикам. Сообщается, что врачи диагностировали у нее травмы спины и ноги. Данных о тяжести ее состояния не поступало.

До этого сотрудники МЧС России спасли женщину, которая вылезла на карниз высотного жилого дома в поселке Васильково в Калининградской области. Она находилась на карнизе третьего этажа, и спасатели при помощи альпинистского снаряжения затащили ее обратно в квартиру.

Ранее ростовчанка, кидавшаяся в прохожих утюгами, сбросила с 17-го этажа кошку.