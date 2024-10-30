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Россиянка испугалась взлома «Госуслуг» и отдала мошенникам 1,5 млн рублей

В Пензе женщина доверилась мошенникам и потеряла 1,5 млн рублей

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Depositphotos

В Пензе мошенники запугали женщину взломом «Госуслуг» и похитили у нее 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Penza Post.

По информации издания, с пензячкой связался неизвестный, который представился якобы сотрудником оператора сотовой связи. Аферист под предлогом продления договора попросил ее сообщить информацию из СМС-сообщения. Затем ей позвонил другой мошенник, который убедил россиянку, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали.

Под предлогом сохранения сбережений неизвестный убедил женщину взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет». Через несколько дней пермячка поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Коми 10-летняя школьница перевела мошенникам полмиллиона со счетов своего отца.

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