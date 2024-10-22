Госдума одобрила запрет посредничества при оценке знаний языка у мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект по установлению полного запрета для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект запрещает организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам. Помимо этого, нельзя будет привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов и информационного обеспечения.

Также предлагается наделить исключительным полномочием правительство РФ определять перечень образовательных организаций, которые будут проводить экзамен, по согласованию с другими ведомствами.

Авторами данного законопроекта выступили председатель ГД Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике Ирина Яровая, руководители всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.

До этого Володин заявлял, что с начала 2024 года было принято семь законов, регулирующих миграционную сферу. В настоящее время еще шесть законов находятся на рассмотрении.

Ранее из России выдворили более двух тысяч мигрантов.