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Врач предупредила об опасности домашних родов

Врач Ерофеева: домашние роды являются опасным занятием

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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

На сегодняшний день в социальном пространстве наблюдается всплеск интереса к домашним родам, однако это крайне опасное занятие. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева. По ее словам, рождение ребенка на дому может быть безопасным, только если у подъезда будут дежурить две кареты скорой помощи.

«То, как женщина вынашивает ребенка, как она себя чувствует, ни о чем не говорит. Мы не знаем, что произойдет, это очень коварная вещь, могут быть самые сложные и неприятные случаи. А если у женщины есть какие-то особенности со здоровьем, то она тем более должна рожать под круглосуточным присмотром персонала», — подчеркнула специалист.

В октябре певица Сати Казанова впервые стала матерью. Об этом 42-летняя звезда рассказала у себя в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), показав несколько кадров, сделанных после рождения ребенка.

По словам артистки, она мечтала о домашних родах, но, учитывая обстоятельства поздней беременности, остановилась на воссоздании домашней обстановки в перинатальном центре.

Ранее в Госдуме предложили платить россиянкам за «своевременные роды».

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