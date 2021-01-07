«Штурм Капитолия был разработан заранее»: Горбачев о беспорядках в Вашингтоне

Осада Капитолия сторонниками главы Белого дома Дональда Трампа вызвала беспокойство за будущее США, признался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Произошедшее «поставило под вопрос дальнейшую судьбу США как государства», считает политик.

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При этом, по его словам, сами беспорядки, вспыхнувшие в Вашингтоне 6 января, явно носят рукотворный спланированный характер, передает «Интерфакс».

«Штурм Капитолия явно разработан заранее, и ясно, кем. Но беспорядки — не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», — выразил уверенность бывший советский лидер.

Действующие российские политики также считают, что захват здания конгресса США является маркером разобщенности американского общества и его недоверия своей власти.

«Мы видим развивающийся кризис, он развивается не только и не столько на почве дискуссии вокруг избирательной кампании, он имеет и другие измерения, другие корни. Black Lives Matter — это только одно из этих измерений», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что причиной беспорядков в США послужил серьезный раскол в обществе, кризис системы власти и избирательных процессов.

«Все политические протесты в любой стране должны проходить в рамках правового поля. Штурм и захват Капитолия, человеческие жертвы при этом, безусловно, бросают тень на демократический процесс передачи власти.

Это свидетельство также и того, что мир не может быть однополюсным и жить иллюзиями об американской исключительности и заведомой безгрешности», — пояснил парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».

Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что события в Вашингтоне похожи на то, как оспаривают итоги выборов в «банановой республике», передает РИА «Новости». Бывший глава Белого дома указал, что «насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами».

Буш-младший также возмутился поведением «некоторых политических лидеров», которые не показывают «достаточного уважения» к американским «институтам, традициям и правоохранительным органам».

Еще один бывший американский президент Барак Обама обвинил Трампа в разжигании беспорядков в Вашингтоне. Об этом сказано в его заявлении, опубликованном в Facebook.

Политик отметил, что история «запомнит» эту «жестокость» в Капитолии, «возникшую в результате подстрекательств» Трампа, который «продолжал необоснованно лгать об итогах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для американской нации».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также считает, что произошедшее во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.

В этой связи дипломат пожелала «дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».

В среду, 6 января, Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. Там на заседании обеих палат должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе демократа Джозефа Байдена на президентских выборах.

Вскоре начались беспорядки, протестующие ворвались в Капитолий, и процедуру пришлось прервать. В ходе столкновений с силовиками погибли четыре человека. Вскоре Нацгвардия и полиция вытеснили протестующих из здания Конгресса. Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер распорядилась ввести в городе комендантский час.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал действия сторонников Трампа позорными и осудил насилие.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она «сердита и грустна». Эммануэль Макрон, президент Франции, снялся в видеоролике рядом с флагом США и сказал по-английски: «Мы верим в силу американской демократии».

В последний раз посторонние люди врывались в Капитолий во время американо-британской войны в 1814 году. Тогда все закончилось поджогом здания, ставшего одним из главных символов демократии США.