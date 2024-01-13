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На Невский проспект потратят 2,5 млрд рублей

На реставрацию фасадов Невского проспекта в Петербурге выделили 2,5 млрд рублей

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге в 2024 году начнут поэтапную реставрацию фасадов зданий Невского проспекта, они должны быть отреставрированы до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В этом году планируем начать здесь капитальный ремонт фасадов и крыш. На реализацию программы «Невский проспект» выделили Фонду капитального ремонта дополнительно 2,5 млрд рублей», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Реставрация будет начата со Старо-Невского — части, расположенной между Александро-Невской лаврой и площадью Восстания. В первый год планируется отреставрировать более 40 фасадов и 30 кровель. Всего на Невском проспекте должны отремонтировать 72 фасада и 62 крыши.

До этого стало известно, что министерство культуры России увеличило сумму средств, которые планируется потратить на реставрацию дома в Саратове, в котором родился критик и писатель Николай Чернышевский. Власти намерены потратить на это почти 50 млн рублей. Итоги конкурса госзаказчик подведет 23 января 2024 года.

Ранее в Петербурге из-за сомнительного алкоголя закрыли бары на трех улицах в центре города.

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