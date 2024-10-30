Спасатели предупредили москвичей о непогоде, которая продлится до следующего дня

В Москве ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в столице с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября будут мокрый снег, дождь и ветер с порывами до 17 м/с. На дорогах местами может появиться гололедица.

Водителей Москвы призвали не превышать скорость на дорогах и увеличивать дистанцию за идущим вперед и транспортом. Им советуют избегать обгонов, перестроений и опережений, а также не парковаться рядом с деревьями.

Пешеходам на время непогоды в МЧС посоветовали обходить билборды, деревья и другие шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, соблюдать бдительность.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отмечал, что с 20 октября температура воздуха в Москве и Московской области стоит выше нормы и продержится до 1 и 2 ноября. Затем начнет постепенно холодать.

Ранее автоэксперт рассказал, что важно проверить в автомобиле перед наступлением зимы.