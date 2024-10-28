Стало известно, что важно проверить в автомобиле перед наступлением зимы

При подготовке машины к зиме важно сделать несколько проверок. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.

«Начать стоит с проверки того, что залито в бачок стеклоомывателя. Уже пора переходить на зимнюю омывающую, поскольку несмотря на сравнительно высокую температуру ночью могут быть заморозки, и обычная может замерзнуть. Так что на ней уже не экономим», - говорит эксперт.

Также Васильев посоветовал поменять и щетки стеклоочистителя. Если они изношены, то и качество очистки стекол будет плохим.

Кроме того, следует заменить воздушный и салонный фильтры.

Эксперт советует также обработать специальными смазками замки дверей, чтобы они не замерзали.

Следует проверить уровень масла и особенно состояние антифриза, а также обратить внимание на состояние аккумулятора, ведь зимой он будет испытывать большие нагрузки. Наконец, важно проверить состояние тормозов, так как тормозная жидкость накапливает воду.

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, в каких случаях стоит покупать шипованную резину, а в каких фрикционную (также называемую «липучкой»). Вторая, по его словам, больше подходит для городской езды, поскольку в крупных населенных пунктах чаще всего асфальт обрабатывается реагентами, потому на нем минимальное количество льда и снега.

Специалист отметил, что шипы на голом асфальте лишь увеличивают тормозной путь, из-за отсутствия полного контакта колеса с дорогой.

«Если же вы планируете выезжать в область, путешествовать по каким-то региональным дорогам, ехать на дачу или в деревню, где много рыхлого снега, где много снежного наката, который не убирали, а машины закатали его колесами, то в этом случае правильнее пользоваться шипами», — сказал Попов.

При этом он призвал водителей, в первую очередь, полагаться не на резину, а на собственные навыки безопасного вождения, поскольку зима, независимо от погоды и выбранных покрышек, остается периодом повышенной опасности.

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