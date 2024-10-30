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В Госдуме призвали добавить «духовных смыслов» в Хэллоуин

Депутат Свинцов предложил придумать свой формат празднования Хэллоуина в России

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Праздник Хэллоуин нужно не запрещать, а «переупаковать» под формат, более подходящий для России. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Парламентарий отметил, что сейчас праздник в определенной степени является «данью уважения нашим предкам». В нем должно остаться «что-то сказочное», но при этом «с каким-то духовным смыслом», считает депутат.

«Когда нам говорят, что это языческий праздник, даже западный, я считаю, что мы должны просто для себя его каким-то образом переупаковать, добавить в него какие-то смыслы, сделать его традиционным, может быть, через 10, 20, 50, 100 лет. Мы и так много чего запрещаем, людей раздражаем. Нужно больше поднимать им настроение», — отметил депутат.

Хэллоуин — это один из самых древних праздников, который отмечают миллионы людей по всему миру. В его истории переплетаются кельтские, римские и христианские традиции. Тем не менее в России многие говорят о его «бездуховности». «Газета.Ru» разобралась в истории и традициях Хэллоуина и выяснила, откуда пошли праздничные обряды и почему они сохраняют свою таинственность и привлекательность.

Ранее священник напомнил о бесовской сущности Хэллоуина.

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