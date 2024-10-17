В РПЦ оценили идею о раздаче беременным писем с призывом не делать аборт

В Тверской области беременным женщинам будут выдавать письмо от митрополита с просьбой отказаться от аборта. В РПЦ «Газете.Ru» заявили, что поддерживают любые идеи, направленные на сокращение числа абортов.

«Разумеется, мы поддерживаем инициативу Тверской митрополии, как и все подобные инициативы, реализуемые представителями церкви и общественности и направленные на то, чтобы удержать женщину от совершения аборта. <…> Все это является большой катастрофой. Церковь и в будущем будет свидетельствовать о недопустимости аборта, о том, что эта процедура разрушает будущность как отдельных семей, так и нашего общества в целом, и будет добиваться его дальнейшего ограничения», — сказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он считает, что инициативу следует распространить на другие регионы России.

«Я считаю также, что эта инициатива может быть распространена на другие митрополии. Самое главное, что мы должны попытаться, объединив усилия, дать женщине беременной, которая пришла в женскую консультацию, почувствовать, что она не одна, что есть люди и в церкви, и в общественных организациях, которые готовы ее поддержать и добрым словом, и добрым делом. Конечно, эта поддержка должна чувствоваться с первых дней беременности. Я хотел бы напомнить об инициативе святейшего патриарха, которая была выдвинута им на Всемирном русском народном соборе, когда он сказал, что декретный отпуск надлежит распространить на первый триместр беременности, самый сложный с точки зрения волнений, переживаний, сомнений», — добавил Кипшидзе.

15 октября пресс-служба Тверской митрополии сообщила, что в регионе всем беременным будут выдавать в женских консультациях письма от митрополита с просьбой не делать аборт. Отмечается, что митрополит Тверской и Кашинский Амвросий лично написал «несколько строк» для тех женщин, которые «стоят перед самым тяжелым выбором», сохранить ли ребенка. В письме он говорит, что беременные не одиноки, так как с ними «Бог, церковь и общество», а также желает найти «источник вдохновения и силы» в истории о родителях Девы Марии, которые долго не могли завести ребенка, но «их терпение и верность были вознаграждены».

Ранее более десяти регионов запретили «склонять» к абортам.