Ростовский школьник пробил семилетней девочке голову железным самокатом

В Ростове-на-Дону школьник размахивал железным самокатом и пробил голову семилетней девочке. Об этом сообщает Donnews.ru.

По информации издания, инцидент произошел 29 октября неподалеку от специальной велосипедной трассы в жилом комплексе «Вересаево». По словам матери пострадавшей, мальчик размахивал над головой железным самокатом около памп-трека и ударил им по голове ее дочь, проходившую мимо.

В результате ребенка доставили в травмпункт. Медики наложили девочке два шва на голову.

«Прошу родителей провести профилактические беседы со своими детьми о недопустимости таких манипуляций с железными самокатами», — написала мать пострадавшей в общедомовом чате, передает Donnews.ru.

Сейчас женщина готовится подавать заявление в полицию по факту произошедшего. Прочие детали не уточняются.

Ранее российский студент принес в колледж молоток и пробил голову однокурснику.