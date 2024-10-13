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Российский студент принес в колледж молоток и пробил голову однокурснику

Студент калининградского колледжа пробил молотком голову однокурснику

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Калининграде студент колледжа напал с молотком на однокурсника и пробил ему голову. Об этом пишет «Клопс».

Нападение на сверстника совершил студент первого курса, пришедший 12 октября с молотком на занятия. Юноша заявил однокурсникам, что у него дома ремонт, а затем прямо во время пары набросился на жертву и ударил ее по голове.

В итоге 16-летнего пострадавшего увезли в больницу с открытой раной затылка. По словам матери другого студента, ставшего свидетелем произошедшего, раненый оставался в сознании и мог самостоятельно передвигаться. В каком он сейчас находится состоянии, не сообщается.

Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. Проверку по факту инцидента сейчас проводят правоохранители, в самом образовательном учреждении ситуацию комментировать отказались.

Ранее была названа предварительная причина нападения школьника на одноклассников в Челябинске.

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