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Девушка получила ожог лица из-за косметолога, закончившего двухдневные курсы

В Британии девушка пострадала от косметолога, окончившего двухдневные курсы

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Kennedy News and Media

В Великобритании девушка получила химический ожог из-за непрофессионализма косметолога, пишет New York Post.

Летом 24-летняя Мелия Нильсен из графства Линкольншир решила пройти процедуру микронидлинга для улучшения состояния своей кожи на лице. Она доверилась специалисту, которая должна была ввести омолаживающие препараты с помощью тонких игл, но та обработала обновленную кожу клиентки неизвестным тонером.

После визита к ней у Мелии диагностировали химический ожог второй степени. Девушка обратилась к изуродовавшему ее косметологу, но та отказалась взять на себя ответственность за случившееся. По данным издания, девушка не знала, что ее косметолог прошла лишь двухдневное обучение перед началом работы.

После восстановления у британки на лице остались шрамы от иглы, при этом впервые нанести макияж она смогла лишь недавно из-за чувствительной кожи.

Ранее россиянка хотела избавиться от жира на животе с помощью косметолога, но получила обморожение.

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