Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему дети могут просыпаться с криком

Врач Золотухина: дети могут просыпаться с криком из-за зуда

close
Shutterstock

Дети могут просыпаться с криком из-за кошмаров или физического дискомфорта, например, зуда или неудобной позы. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала педиатр частной клиники «Здоровье» Ольга Золотухина.

По ее словам, такое поведение ребенка может возникнуть и из-за недостатка питания или жажды. Врач уточнила, что беспокойный сон и тяжелое пробуждение могут возникнуть на фоне того, что дети плохо засыпали из-за переутомления или стресса.

«В редких случаях пробуждение ребенка с криком может быть связано с медицинскими проблемами, такими как апноэ во сне, инфекции или заболевания. Если вы подозреваете, что причина крика связана с медицинской проблемой, обратитесь к врачу для консультации и обследования», — добавила Золотухина.

Детский невролог сети клиник «Семейная» Любовь Некрасова до этого рассказала «Газете.Ru», что родителям не стоит переживать, если ребенок спит с приоткрытыми глазами. По ее словам, в большинстве случаев это не говорит о каком-то опасном состоянии. Однако если родителей что-то настораживает, лучше обратиться к врачу, добавила эксперт.

Ранее педиатр назвала самые важные прививки для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами