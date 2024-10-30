Врач объяснила, почему дети могут просыпаться с криком

Дети могут просыпаться с криком из-за кошмаров или физического дискомфорта, например, зуда или неудобной позы. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала педиатр частной клиники «Здоровье» Ольга Золотухина.

По ее словам, такое поведение ребенка может возникнуть и из-за недостатка питания или жажды. Врач уточнила, что беспокойный сон и тяжелое пробуждение могут возникнуть на фоне того, что дети плохо засыпали из-за переутомления или стресса.

«В редких случаях пробуждение ребенка с криком может быть связано с медицинскими проблемами, такими как апноэ во сне, инфекции или заболевания. Если вы подозреваете, что причина крика связана с медицинской проблемой, обратитесь к врачу для консультации и обследования», — добавила Золотухина.

Детский невролог сети клиник «Семейная» Любовь Некрасова до этого рассказала «Газете.Ru», что родителям не стоит переживать, если ребенок спит с приоткрытыми глазами. По ее словам, в большинстве случаев это не говорит о каком-то опасном состоянии. Однако если родителей что-то настораживает, лучше обратиться к врачу, добавила эксперт.

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