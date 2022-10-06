По какой причине ребенок спит с приоткрытыми глазами

Любовь Некрасова, детский невролог сети клиник «Семейная», рассказала «Газете.Ru», почему ребенок может спать с приоткрытыми глазами.

Что значит, если ребенок спит с приоткрытыми глазами?

Ситуация, когда ребенок, особенно маленький, спит с приоткрытыми глазами, часто пугает родителей. Нормально ли спать с приоткрытыми глазами?

Любовь Некрасова посоветовала родителям не переживать, поскольку в большинстве случаев это не говорит о каком-то опасном состоянии. Она напомнила, что сон делится на две фазы, быструю и медленную. Во время первой у человека повышается температура и давление, мозг активно работает, человеку могут сниться яркие сны, происходят движения глазных яблок. Во время второй фазы тело расслабленно, движений глазных яблок не происходит, сон крепкий и глубокий.

«Сон младенца начинает формироваться задолго до его рождения: уже на 28-й неделе развития плод начинает спать, а с 36-й недели его сон делится на быструю и медленную фазы. Но надо помнить, что сон маленького ребенка значительно отличается от сна взрослых.

Если взрослые начинают спать с фазы медленного сна, то у детей первых месяцев жизни сначала наступает быстрая фаза.

То, что младенцы часто начинают спать с полуоткрытыми глазами, в большинстве случаев связанно именно с быстрой фазой», – объяснила врач.

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Она добавила, что у детей фаза быстрого сна преобладает и занимает более 50% всего сна.

«Из-за этого сон ребенка часто поверхностный. Особенности детского сна таковы, что ребенок может не только спать с приоткрытыми глазами, но и крутиться во сне, издавать звуки, плакать, часто просыпаться. В более старшем возрасте, помимо сна с приоткрытыми глазами в быстрой фазе, у ребенка может начаться сноговорение, бруксизм», – объяснила врач.

Некрасова добавила, что все это – доброкачественные явления, связанные с возрастной структурой сна и лечения, в большинстве своем, подобные явления не требуют.

Но если родителей что-то настораживает, лучше обратиться к врачу, который поможет найти причину нарушений сна и объяснит, действительно ли сон с приоткрытыми глазами является нормой и особенностью детского сна или говорит о какой-то патологии.

К тревожным звоночкам можно отнести ночной энурез у ребенка старше четырех лет, регулярные хождения во сне, временные остановки дыхания (апноэ), головные боли, частые кошмары, во время которых его сложно разбудить и успокоить, сопровождающие сон с приоткрытыми глазами.

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Можно ли спать с открытыми глазами?

Некрасова объяснила, что спать с открытыми глазами возможно, но подобное состояние возникает редко, например, в случае крайне усталости. Однако ребенок может спать с полуприкрытыми глазами и при этом высыпаться.

«Возрастные нормы продолжительности сна очень условны.

Да, предполагается, что младенец должен спать 16 часов в сутки, поэтому для многих родителей становится сюрпризом, когда ребенок первых месяцев жизни днем спит пару раз в день по 20 минут.

На самом деле он спит чаще, просто его дневной сон – это частые короткие задремывания как раз с полуоткрытыми глазами – это не вредит развитию ребенка и хватает, чтобы хорошо себя чувствовать и нормально развиваться», – рассказала врач.

Она добавила, что по мере взросления фаза быстрого сна укорачивается и ребенок начинает реже спать с полуоткрытыми глазами. Кроме того, снижается продолжительность сна, но сам он становится глубже, поэтому организм ребенка успевает отдохнуть.