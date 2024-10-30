Непалец попытался украсть двухлетнего ребенка, потому что скучает по своим детям

Приехавший в Малайзию рабочий из Непала попытался украсть двухлетнего ребенка, пишет World of Buzz. Свой поступок он объяснил тем, что скучает по своим детям, оставшимся дома.

В полиции подтвердили, что непалец попытался похитить двухлетнего мальчика, выдавая себя за уборщика. Он действовал под влиянием ностальгии по своим детям, оставшимся в Непале. Приезжий был пойман местными жителями, которые и передали его в руки властей.

Похититель был направлен в психиатрическое отделение местной больницы, откуда теперь ждут заключения медиков. Офицеры также проверяют документы подозреваемого, включая его временное разрешение на трудоустройство.

Ранее в США мужчина в маске клоуна проник в комнату к 8-летней девочке, чтобы похитить ее. Он завязал ей глаза, а когда она стала сопротивляться, ударил по голове и начал душить.