Мужчина в маске клоуна проник в комнату к 8-летней девочке, чтобы похитить ее

В США девочка отбилась от мужчины, который проник к ней в комнату и попытался ее похитить. Об этом сообщает CBS News.

В середине октября неизвестный в маске клоуна проник в дом на Уолнат-стрит в Стерлинге, штат Колорадо. Незваный гость вошел в детскую и попытался похитить восьмилетнюю дочь хозяев. Он завязал ей глаза, а когда она стала сопротивляться, ударил по голове и начал душить.

Тем не менее, жертва сумела отбиться от злоумышленника, который вскоре скрылся, похитив ее телефон. Школьнице оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Через несколько дней по подозрению в нападении на ребенка был задержан 56-летний Томас Гальегос. От похищенного гаджета он успел избавиться, однако записи камер видеонаблюдения указывали на его причастность к инциденту. Подозреваемого взяли под стражу.

Ранее в Кузбассе мужчина пытался похитить из автобуса чужого ребенка.