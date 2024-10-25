В Томской области уволили чиновника за начисление премий самому себе

Исполняющего обязанности главы Томского района Томской области уволили за назначение премий самому себе в размере 2,2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Исполняя полномочия главы Томского района, муниципальный служащий на протяжении 2023 года премировал себя на 200 тыс. рублей ежемесячно. При этом мер по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному поведению он не принял», — сообщили в ведомстве.

После требования прокуратуры чиновник был уволен в связи с утратой доверия.

До этого стало известно, что экс-главу банка «Открытие» Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении трех миллиардов рублей, которые он выдал в качестве кредита собственной кипрской фирме.

17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера. В тот же день его объявили в федеральный розыск из-за расследования дела о растрате в особо крупном размере.

Ранее суд приговорил к 4 годам колонии гендиректора РВК Повалко.