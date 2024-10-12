Теплоснабжение в Москве стало зимним

Столичные системы теплоснабжения переведены на зимний режим работы, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, переход прошел штатно, согласно графикам.

«Организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций — в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности», — отметил чиновник.

Он добавил, что отопление в Москве включили позже обычного из-за хорошей сентябрьской погоды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что сентябрь в столице был самым теплым за весь период наблюдения: в течение месяца фиксировались температуры, превышающие климатические нормы, поэтому сентябрь фактически стал четвертым месяцем лета. На этой неделе синоптик напомнил москвичам, что зима близко. По его словам, в столичном регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С, а снег уже покрыл 70% России.

Ранее москвичей предупредили о снеге.