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Врач рассказала, какие зубы мудрости требуют удаления

Стоматолог Автандилян: некоторые зубы мудрости нужно удалять до прорезывания

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Если зубы мудрости прорезались не полностью и остались под десной или внутри кости, их нужно удалить до прорезывания. Об этом aif.ru рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.

«В случае, если зубы мудрости прорезались не полностью и остались под десной или внутри кости, вероятно развитие острого воспалительного процесса, отека или появления припухлости щеки», — пишет aif.ru.

Узнать о неправильном положении зубов, если они прорезались, можно с помощью компьютерной томографии. Если зубы мудрости уже видны, их нужно удалить в случае наклона, роста вбок или горизонтально. Такие «восьмерки» могут смещать другие зубы и приводить к их скученности.

Если зубы мудрости сильно разрушены из-за глубокого кариеса, есть пульпит и кисты, их также следует удалить. Это же может рекомендовать ортодонт перед лечением на брекетах или элайнерах, чтобы прорезывание «восьмерок» не повлияло на результат исправления прикуса.

Врач добавила, что процедура удаления зубов абсолютно безболезненна, проводится под местной анестезией и занимает около 15 секунд.

Ранее врач назвал еду, которая помогает сохранить зубы белыми.

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