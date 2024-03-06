Россиянам рассказали, как проблемы с зубами связаны с головной болью

Организм человека — это универсальная, связанная система. Поэтому при нарушениях в зубочелюстной может возникать головная боль, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.

«Очень много случаев в нашей практике, когда пациенты десятилетиями лечат головную боль у невролога, а проблема уходит только после лечения в стоматологическом кресле», — отметила врач.

Она объяснила, что сильную головную боль и мигрень без видимой причины вызывает раздражение нервных окончаний или повреждение тройничного нерва. Это самый сложный из всех черепно-мозговых нервов, который отвечает за ощущения, иннервацию зубов и движения мышц лицевой области.

«Поворот зубов, скученность, отсутствие антагониста (противоположного зуба) — все это факторы, которые приводят к неправильному распределению давления между зубами, мышечному спазму. Происходит изменение положения нижней челюсти в суставе. Визуально это сопровождается появлением сколов и трещин на зубах, дефектов эмали в виде клина у десны», — рассказала Мартынова.

По ее словам, периодическая сильная головная боль, которая возникает с утра и после приемов пищи, может быть следствием нарушений в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому неправильный прикус — это не только эстетическая проблема.

«Также на данную патологию могут указывать такие признаки, как скрежетание зубами, щелчки и боли при открывании рта. Однако многие пациенты часто даже не обращают на это внимания. В данном случае головная боль — самый веский аргумент, чтобы установить брекеты во взрослом возрасте», — добавила стоматолог.

Кроме того, как рассказала специалист, причиной головных болей может быть неправильной рост зубов мудрости, которые прорезываются после того, когда челюсти уже сформированы. И так как на данном этапе эволюции они являются рудиментами, места им уже не хватает.

«Неправильное положение восьмых зубов может приводить к головным болям из-за выраженного давления на зубной ряд и смещения впереди стоящих зубов, разрушения седьмых зубов, воспаления десен при частичном прорезывании», — объяснила Мартынова.

Причиной головных болей также могут быть множественный кариес, пульпит и периодонтит, которые приводят к хроническому воспалению тканей вокруг корня зуба и десен. Также при распространении инфекции возможно развитие хронических форм отита, тонзиллита, гайморита. При этих заболеваниях головная боль может быть как острого, так и ноющего характера, добавила стоматолог.

Еще одна частая причина головной боли, по ее словам, — хронический пародонтит. Длительное хроническое воспаление приводит к разрушению костной ткани, потере зубов, интоксикации организма.

«Посещение стоматолога поможет выяснить, связана ли головная боль в вашем случае с заболеваниями зубочелюстной системы, а осмотры у стоматолога раз в 6 месяцев предотвратят серьезные проблемы полости рта и организма в целом», — резюмировала врач.

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