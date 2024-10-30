Премьер Словакии выступил против версии о подрыве «Северных потоков» украинцами

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о подрыве «Северных потоков» украинскими дайверами. Об этом политик заявил в интервью, отрывок которого у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева.

«Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор», — высказался Фицо в интервью.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают возможности целенаправленной диверсии. Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, сообщил о беспрецедентных разрушениях и отметил, что сроки проведения ремонтных работ невозможно оценить. Генеральная прокуратура России открыла дело по факту акта международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не раз запрашивала данные о взрывах на «Северных потоках», но пока не получила никакой информации.

Ранее Путин напомнил о сохранившейся ветке «Северного потока — 2».