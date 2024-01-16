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В соцсетях осудили мать, разрешившей ребенку гулять по самолету во время долгого рейса

Independent: мать разрешила ребенку гулять по салону самолета и разозлила соцсети

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Reddit

В соцсетях осудили мать, разрешившую своей маленькой дочери гулять по самолету во время рейса, пишет Independent.

Кадры с ребенком были опубликованы в соцсетях другим пассажиром. На них видно, как девочка гуляет по салону самолета и прыгает на столике, предназначенном для еды. Автор поста уверяет, что дошкольница делала это с позволения своей матери.

Пользователи соцсетей раскритиковали женщину, отметив, что ее дочь мешает другим пассажирам и затрудняет работу бортпроводников.

«Я довольно неконфликтный человек, но даже я бы встал и сказал что-нибудь», — написал один из комментаторов.

Один из часто летающих пассажиров рассказал в обсуждении, что он обычно имеет дело с «неудобными» пассажирами один или два раза в год. Его совет заключался в том, чтобы «вежливо сделать замечание один раз», а потом вызвать стюардов.

Ранее в соцсетях раскритиковали актрису Пенелопу Крус за «мятое бабушкино» платье на премии.

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