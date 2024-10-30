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Врачи спасли россиянку от инсульта, удалив из мозга гигантский 25-сантиметровый тромб

В Москве врачи спасли пациентку с 25-сантиметровым тромбом в мозговой артерии

Московские хирурги спасли молодую женщину от инсульта, удалив огромный тромб из мозговой артерии. Об этом сообщает столичный Депздрав.

25-летняя женщина поступила в ГКБ им. М.П. Кончаловского с жалобами на головокружение, слабость и онемение конечностей. Медики диагностировали у нее ишемический инсульт.

«Из артерии удалось извлечь червеобразный сгусток длиной 25 см. Изначально мы даже заподозрили, что в сосуде мозга женщины поселился паразит. Но исследования показали, что это все-таки тромб», — рассказал руководитель регионального сосудистого центра Владимир Кузнецов.

После операции пациентка прошла углубленное обследование, которое показало, что у нее развилось опасное аутоиммунное заболевание — антифосфолипидный синдром, при котором возрастает риск образования тромбов в артериях и венах. Женщине подобрали лечение, которое в дальнейшем будет препятствовать образованию тромбов.

Ранее в артерии россиянина, который жаловался на онемение, вырос 50-сантиметровый тромб.

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