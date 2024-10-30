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Эксперт объяснил, почему ежей занесли в Красную книгу

Эксперт фонда «Верховье» Воеводин: ежи исчезают из-за сельского хозяйства

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Shutterstock/Thanisnan Sukprasert

Занесение ежей в Красную книгу как вида, попавшего под угрозу исчезновения, связано с сельским хозяйством. На фоне применения агрессивных химикатов популяции зверьков стали сокращаться, объяснил главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин в беседе с 360.ru.

В России пока не наблюдается резкое сокращение численности ежей, они встречаются в том числе в московских и подмосковных лесопарках, отметил эксперт.

«Конкретно мне вот чаще в последнее время ежи попадались в Подмосковье, тоже достаточно регулярно», — добавил он.

По мнению Воеводина, речь может идти о сокращении одного из видов животных. Но в целом по миру ситуация действительно тревожная. Так, в Европе сельское хозяйство интенсивно растет, как и число применяемых фермерами химикатов, чего не сказать про Россию. Эти вещества влияют на животных, резко сокращая их популяцию, объяснил специалист.

Он также призвал россиян не трогать ежей без особого необходимости, если они вдруг встречаются. Это может их травмировать, но опасность есть и для людей – можно заразиться бешенством или другими серьезными заболеваниями.

Напомним, ежей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как «вид, близкий к уязвимому положению». Причина заключается в том, что за последнее десятилетие их численность сократилась как минимум на 30% в большей части ареала их обитания. Отмечается, что ежи находятся на грани исчезновения из-за масштабной городской застройки, интенсивного земледелия и дорог, которые фрагментировали их среду обитания.

Ранее в России создали алгоритм искусственного размножения краснокнижных растений.

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